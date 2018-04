Nur vermeintlich gefährlich

Vom Polizeieinsatz zur skurrilen Bondage-Szene

26.04.2018, 10:55 Uhr | dpa

Eine Frau ist kunstvoll gefesselt auf einer Bondage-Show: Was als Polizei-Einsatz in Rheinland-Pfalz begann, entpuppte sich als skurrile einvernehmliche Fesselszene. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

Ein Mann beobachtete, wie eine gefesselte Frau von zwei Männern misshandelt wird. In Alarmbereitschaft betritt die Polizei die Wohnung. Dass es sich jedoch um einen Bondage-Kurs handelte, haben sie nicht erwartet.

Nach einem Polizeieinsatz in der Pfalz haben die Beamten eine Einladung zu einem erotischen Fesselkurs à la "Fifty Shades of Grey" bekommen. Zuvor hatte ein Mann am Mittwochabend den Hinweis gegeben, dass in einer Wohnung in Neustadt an der Weinstraße eine gefesselte nackte Frau von zwei Männern misshandelt werde. Dies habe er vom Treppenhausfenster beobachtet.



Am vermeintlichen Tatort fanden die Beamten die Szene auf den ersten Blick wie beschrieben vor. Nur handelten alle im Einverständnis, wie die Polizei mitteilte.

Der Mieter der Wohnung, ein Lehrer der erotischen "Shibari"-Fesselkunst, hatte ein Pärchen in eben jener unterwiesen. Die Frau und ihr Partner seien wohlauf und guter Laune gewesen, erklärte die Polizei. Die Polizisten wurden sogar eingeladen, zur "dienstlichen Fortbildung" teilzunehmen. Dies "musste aber höflich abgelehnt werden", wie es weiter hieß.