Erregung öffentlichen Ärgernisses

Sex auf Oldtimertraktor ruft Polizei auf den Plan

13.08.2018, 19:17 Uhr | AFP

Ein Pärchen ist halb entblößt auf einem Oldtimertraktor durch die Eifel getuckert – unter den Augen vorbeifahrender Autofahrer. Schließlich unterbrach die Polizei das Spektakel.

In der Eifel hat die Polizei das Liebesspiel eines Pärchens auf einem Oldtimertraktor an der Landstraße beendet. Der 51-jährige Traktorfahrer und seine 46-jährige Begleiterin hätten am Sonntag auf einer Landstraße bei Bad Münstereifel für andere Autofahrer deutlich sichtbar Oralsex gehabt, berichtete die Polizei Euskirchen. Da der Traktor keine Fahrerkabine hatte, bekamen die anderen Verkehrsteilnehmer demnach tiefe Einblicke.

"Die gemächliche Tour durch die Eifel schien das Paar derart erregt zu haben, dass sie während der Fahrt die guten Sitten außer Acht ließen und einen Verkehr der anderen Art bevorzugten", teilten die Beamten mit.

Nun wird gegen das Paar ermittelt

Der Traktorfahrer sei schließlich von zwei Zeugen, von denen einer Polizeibeamter war, gestoppt worden. Erst dann hätten die beiden "das lustvolle Spiel" beendet. Gegen das Paar wurden Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen.