Eindeutige Zweckentfremdung

24-Jähriger mit Dildo verprügelt

19.08.2018, 18:49 Uhr | dpa

Dildos auf der Adult-Care Expo in Shanghai (Symbolbild): Dildos werden auf vielfältigste Art und Weise zum Einsatz gebracht. Ein Gläubiger aus Bad Kreuznach hat nun in einer Auseinandersetzung mit seinem Schuldner überraschend demonstriert, dass sich die Spielzeuge auch als Schlagstock nutzen lassen. (Quelle: China Foto Press/imago)

Ein Streit zwischen Gläubiger und Schuldner hat bizarre Formen angenommen – ein 39-Jähriger soll im Streit mehrmals mit einem Dildo zugeschlagen haben.

Mit einem Dildo soll ein 39-Jähriger einen 24-Jährigen in Stromberg im Streit um Schulden am Kopf verletzt haben. Die Polizei teilte mit, der 39-Jährige aus Bad Kreuznach habe in der Nacht zum Sonntag mehrmals mit dem Sexspielzeug auf den jüngeren Mann eingeschlagen.



Dieser wurde dadurch leicht am Kopf verletzt. Der 39-Jährige sei noch vor Eintreffen der Polizei am Tatort geflohen. Die Beamten sprachen in ihrer Mitteilung von einer "Zweckentfremdung des Sexspielzeugs".