Ablösung für Alexander Gerst startet erfolgreich zur ISS

Der letzte Start ging schief, heute gab es einen neuen Versuch: Eine dreiköpfige Crew ist mit einer Sojus-Rakete zur ISS gestartet. Alles verlief ohne Probleme.

Die US-amerikanische Astronautin Anne McClain, ihr kanadischer Kollege David Saint-Jacques und der russische Kosmonaut Оleg Kononenko sind mit einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Etwa sechs Stunden später, also um 18.30 Uhr, sollen sie an der ISS andocken.



Die Sojus war nach rund acht Minuten in die Umlaufbahn eingetreten, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf Twitter meldete. Die Crew fühle sich wohl.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ