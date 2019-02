Vorfall im Saarland

Sexpuppe löst Polizeieinsatz aus

06.02.2019, 21:08 Uhr | dpa

Erneut hat das Auffinden einer Sexpuppe einen Polizeieinsatz ausgelöst: Eine Frau entdeckte am Abend eine Gummipuppe auf einem Autobahnparkplatz. Doch sie hielt sie für etwas anderes.

Eine lieblos entsorgte Sexpuppe auf einem Autobahnparkplatz hat im Saarland für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die nackte Kunststoffpuppe mit verdrehten Armen und Beinen habe in der Dunkelheit auf den ersten Blick wie eine menschliche Leiche ausgesehen, teilte die Polizei in St. Wendel mit. Entsprechend erschreckt habe eine Frau aus Rheinland-Pfalz reagiert und die Beamten alarmiert, als sie die Puppe auf dem Rastplatz Freisener Kreuz an der A62 entdeckte.





Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sie aber zusammen mit einem Lkw-Fahrer den vermeintlichen Kriminalfall lösen. Die Puppe wurde schließlich auf einem Wertstoffhof entsorgt. Wer sie auf dem Rastplatz abgelegt hatte, blieb unklar.