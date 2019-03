Der größte Karneval geht zu Ende

Diese Bilder aus Rio gehen um die Welt

05.03.2019, 13:34 Uhr | jmt, t-online.de

Karneval in Rio: Die Feiern nähern sich ihrem Ende. Doch die Bilder bleiben. (Quelle: Raphael Dias/Getty Images)

Ganz Rio de Janeiro wartete auf die berühmte Sambaschule Portela – nun zog sie mit ihren von Star-Designer Jean-Paul Gaultier entworfenen Kostümen durch das Sambodromo. Alle Bilder des Karnevals.

Der Samba nähert sich seinem Ende: Rio de Janeiro feiert und feiert und doch ist bald alles vorbei. Der Karneval zog bislang Millionen Menschen in die brasilianische Hauptstadt. Die Stadtverwaltung geht sogar von rund sieben Millionen Feiernden aus – darunter Hunderttausende Touristen aus aller Welt.





Der Samba ist zurück: Alle Bilder des Karnevals in Rio

Einen der Höhepunkte bildete nun der Zug der Sambaschule Portela durch das Sambodromo – unter den Gästen weilte trotz Fußverletzung auch der brasilianische Fußball-Star Neymar, der bei Arbeitgeber Paris St. Germain derzeit krank gemeldet ist.



Der Mottowagen der Portela-Schule: Jean-Paul Gaultier gestaltete die Kostüme. (Quelle: imago)



Am Montagabend tanzte er auf einer der Tribünen im Sambodrom, wie ein Fotograf berichtete. Begleitet wurde der Stürmerstar von Paris St. Germain von seiner Mutter Nadine und der Funk-Sängerin Anita. Der bislang teuerste Spieler der Fußballhistorie hatte bereits im vergangenen Jahr am Karneval in seiner Heimat teilgenommen.

Und es ist eine Show, die nicht mit glamourösen Höhepunkten geizt. (Quelle: Raphael Dias/Getty Images)



Die weltberühmte Schule trug exklusive Kostüme des Star-Designer Jean-Paul Gaultier zur Schau. Ihr Auftritt war auch deswegen mit besonderer Spannung erwartet worden. Die Schule hat bislang 22 Mal den Titel der besten Performance erhalten – denn tatsächlich wetteifern die insgesamt 14 Schulen mit jeweils Tausenden Mitgliedern Jahr für Jahr um das größte und beste Schauspiel im prestigeträchtigen Wettbewerb. Dafür paradieren sie durch das Sambodromo – die Paradestraße mit Tribünen für 72.000 Zuschauer.

Tänzer der Sambaschule Vila Isabel auf dem prächtigen Wagen: Der Karneval in Rio hält die Stadt tagelang in Atem. (Quelle: Sergio Moraes/Reuters)



Jede der Schulen hatte auch in diesem Jahr zwischen 65 und 75 Minuten, die 700 Meter lange Prachtstraße entlang zu ziehen. Die Juroren, die in der kommenden Woche über die besten sechs Züge entscheiden, bewerten nach Kriterien wie Kreativität, Harmonie, Kostüme und Komposition.





Camila Silva, Königin der Trommeln der Samba-Schule Mocidade: Der Karneval in Rio begeisterte Millionen von Menschen. (Quelle: Sergio Moraes/Reuters)



Im vergangenen Jahr hatte die Sambaschule Beija-Flor den Wettbewerb gewonnen. In diesem Jahr wird es wieder ein enges Rennen. Am 9. März dürfen die besten sechs Schulen noch einmal mit ihren Wagen und Kostümen aufziehen. Dann wird über den Titelsieger des diesjährigen Karnevals entschieden.