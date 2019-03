Alarm in Leinefelde-Worbis

Polizei rückt in Berufsschule an – und wird überrascht

13.03.2019, 17:03 Uhr | dpa, sth, t-online.de

Als der Alarm in einer Schule in Leinefelde schrillte, rechnete die Polizei mit einem Einbruch. Doch als die Beamten anrückten, gab es eine große Überraschung.

Einsatzkräfte der Polizei Nordhausen sind am Dienstag zu einer Berufsschule in Leinefelde-Worbis ausgerückt. Statt auf Einbrecher trafen sie jedoch auf eine Gruppe von Schülern, teilte die Thüringer Polizei am Mittwoch mit.

Die Lehrerin hatte die Schüler versehentlich in der Berufsschule eingesperrt. Dort saßen sie insgesamt rund eine Stunde lang fest, sagte eine Sprecherin der Polizei. Um sich zu befreien, hatten sie den Einbruchsalarm ausgelöst.







Nachdem die Polizisten angerückt waren, konnten die Schüler die Lehrerin erreichen. Sie kam zur Schule zurück und befreite alle aus ihrem Gefängnis.