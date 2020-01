Gescheiterter Raubversuch

Einbrecher kämpfen mit Sonnencreme gegen Hund

24.01.2020, 14:49 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat ein Mann seinen Hund mit Sonnencreme verschmiert zu Hause aufgefunden. Offenbar hatten Einbrecher versucht, in das Haus einzudringen – bis sie auf das Tier trafen.

Auf ungewöhnliche Weise haben mutmaßliche Einbrecher in Rinteln in Niedersachsen versucht, einen Hund in einem Wohnhaus außer Gefecht zu setzen. Die beiden jungen Männer hätten das Tier mit Sonnencreme bespritzt und einen Staubwedel genutzt, um es auf Distanz zu halten, teilte die Polizei mit.

Zuvor seien sie am Donnerstagvormittag in das Haus im Rintelner Ortsteil Hohenrode eingedrungen. Der 54-jährige Hausbewohner habe später seinen Vierbeiner und das Mobiliar im Zimmer des Tieres verschmiert vorgefunden. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um zwei etwa 30-jährige Männer. Ein Nachbar hatte sie auf dem Grundstück des 54-Jährigen gesehen. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.