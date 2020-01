Reaktion eher verhalten

Tesla-Chef Elon Musk nimmt Elektro-Song auf

31.01.2020, 12:34 Uhr | t-online.de, joh

Tonangebend ist Tesla-Chef Elon Musk offenbar auch in einer anderen Branche. Er veröffentlicht einen Song. Fans sind sich uneins, ob er gut ist oder nicht.

Elon Musk, Chef des US-amerikanischen Elektroauto-Unternehmens Tesla, ist unter die Musiker gegangen. Am Freitag postete er auf Twitter den Songs "Don't Doubt Ur Vibe" ("Zweifel nicht an deiner Ausstrahlung"). Dazu stellte er Fotos, die ihn in einem Musikstudio zeigen, und schrieb: "Ich habe die Songtexte geschrieben und den Gesang beigesteuert!". Das Lied ist im Bereich elektronischer Musik einzuordnen. Die Beats sind zwar recht einfach gehalten, dafür geht der Song sehr schnell ins Ohr – und bleibt dort womöglich bei vielen für eine Weile.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Fast 31 Millionen Follower hat Musk auf Twitter. Dank hoher Nachfrage in Europa und China gelang seinem Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Dezember das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge. Wertpapiere des Elektroauto-Pioniers Tesla gingen um mehr als 11 Prozent nach oben.

Ob der Song gut ankommt, lässt sich bisher nur schwer beurteilen. Seine Twitter-Follower sind geteilter Meinung. Einige halten das gepostete Video für Spam. Eine Nutzerin schreibt etwa: "Ich liebe den Song. So simpel, aber er holt mich dennoch gut ab und ist entspannend." Einige Kommentatoren machen sich allerdings auch ein wenig lustig: "Spielt man den Song rückwärts ab, ist ein Rezept für eine Linsensuppe zu hören." Bislang hat das Video 34.000 "Gefällt-mir"-Klicks.

Privat ist Musk nach US-Medienberichten seit einiger Zeit mit der Popsängerin Grimes (bürgerlicher Name: Claire Boucher) zusammen, die am 21. Februar ein neues Album veröffentlicht – es gibt zahlreiche gemeinsame Bilder der beiden.