US-Präsidentschaftspaar in Indien

Melania Trump besucht "Glücks"-Schulstunde

25.02.2020, 14:03 Uhr | t-online.de, dpa, joh

US-Präsident Trump und seine Frau Melania sind für kurze Zeit in Indien. Die 49-Jährige nutzt den Besuch, um eine indische Schule kennenzulernen. Danach ist sie beeindruckt.

US-First Lady Melania Trump hat in der indischen Hauptstadt Neu Delhi an einer Schulstunde zum Thema Glück teilgenommen. Die Ehefrau des Präsidenten setzte sich bei dem Termin am Dienstag in einem Klassenzimmer auf einen kleinen Stuhl und schaute Schülern beim Geschichtenerzählen, Zeichnen, Tanzen und bei Yoga-Übungen zu, wie in einem Beitrag des indischen Fernsehsenders "Doordarshan" zu sehen war. "Ich kann mir für uns alle keine bessere Art vorstellen, unseren Tag zu beginnen", sagte die 49-Jährige beeindruckt.

The PM Modi, and the Indian people desiring freedom , who love America, made welcome President Trump and Melania. I wish I could have been there as well. I love India, the people, the wonderful food, the cultural way they value their elders. pic.twitter.com/41j66tFPo0 — Kim Marie Freeman (@WasabiKimarie) February 25, 2020

Das "Glücklichsein" steht demnach seit Juli 2018 in den Lehrplänen der öffentlichen Schulen in Neu Delhi. 45 Minuten Unterricht sind dafür täglich vorgesehen. Zu Beginn wird jeweils für fünf Minuten meditiert. Ziel sei es, die Schüler zu "guten Menschen" zu erziehen. Zum Schulfach gehören neben Meditationsübungen etwa die Themen Moral und Kunst.



Millionen Mädchen und Frauen werden benachteiligt

Was bei dem Besuch offenbar keine Rolle spielte: In Indien sind Millionen Mädchen und Frauen noch immer benachteiligt. Zwar gibt es seit einigen Jahren eine Schulpflicht, doch vielen Mädchen bleibt der Zugang zu Bildung noch immer verwährt. Das liegt nicht nur an fehlender Kontrolle bei der Schulpflichteinhaltung, sondern in ländlichen Regionen auch an dem Mangel an Lehrkräften, an Schulmaterial und an fehlenden Unterrichtsräumen, wie die Hilfsorganisation Unicef schreibt. Laut "The Borgen Project", einer Organisation die sich gegen Armut einsetzt, waren im Jahr 2017 etwa 32 Prozent der Mädchen in Indien nicht in einer Schule eingeschrieben.

Anlässlich des Besuchs von Melania Trump schrieb Neu Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal auf Twitter, er sei glücklich, dass sie die Glücksbotschaft von der Schule mitnehme. Hintergrund des Besuchs der Schule war der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania in Indien.