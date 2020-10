"Ungewöhnliche Hilfeleistung"

Mit Ohrring verhakt – Polizei befreit Frau von Sofakissen

02.10.2020, 11:37 Uhr | AFP

Sofa mit Kissen: In Celle musste eine Frau von einem Kissen befreit werden, da sich ihr Ohrring darin verfangen hatte. (Symbolbild) (Quelle: PantherMedia/imago images)

In Niedersachsen hat eine Frau um drei Uhr nachts die Polizei gerufen. Sie steckte seit Stunden mit ihrem Ohrring im Sofakissen fest. Die Beamten trennten beide Gegenständen "fachmännisch".

Zu einer nach eigener Einschätzung "eher seltenen und ungewöhnlichen Hilfeleistung" sind Polizisten im niedersächsischen Celle ausgerückt. Wie die Beamten mitteilten, bat eine 60-Jährige in der Nacht zum Freitag um Hilfe, weil sie sich mit einem Ohrring in einem Sofakissen verfangen hatte und nicht mehr davon befreien konnte.

"Seit Stunden hatte sich ein getragener Ohrring in einem Sofadekokissen verfangen und schränkte ihre Bewegungsfreiheit stark ein", hieß es im Polizeibericht. Die Frau meldete sich demnach gegen 3 Uhr in der Nacht bei den Ordnungshütern. "Dem ereilten Schicksal wurde Abhilfe geleistet und der Ohrring von Frau und Sofakissen fachmännisch getrennt", erklärten diese am Morgen.