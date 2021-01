Mann überlebt drei Wochen im australischen Outback

Mit Damm-Wasser und Pilzen

24.01.2021, 13:48 Uhr

Robert Weber nach Wochen im Outback: durstig, aber am Leben. (Quelle: Twitter/Polizei Queensland)

Weil sein Auto liegen blieb, ist Robert Weber drei Wochen lang durch das australische Outback geirrt – ohne Wasser, ohne Nahrung. Er überlebte mit einigen Tricks, am Sonntag fand ihn die Polizei.

Der 58-jährige Robert Weber hat 18 Tage lang in der Hitze des australischen Outbacks überlebt. Er verschwand vor rund drei Wochen nördlich von Brisbane im Hinterland und sei am Sonntagmorgen gefunden worden, teilte die Polizei des Bundesstaats Queensland mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, aber "sicher und wohlauf". Eine Woche lang hatte die Polizei nach eigenen Angaben bereits nach ihm gesucht. Die Suche aber verlief erfolglos.



Weber wartete drei Tage lang im Auto auf Hilfe

Weber hatte am 6. Januar sein Hotel in der Stadt Kilkivan verlassen und war danach nicht mehr gesehen worden. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der 58-Jährige mit seinem Auto auf einer ihm unbekannten Straße steckengeblieben sei, teilte die Polizei mit. "Zusammen mit seinem Hund blieb er drei Tage lang in seinem Auto, bevor seine Wasservorräte aufgebraucht waren." Wie die Daily Mail berichtet, habe Weber darauf gehofft, von der Polizei gefunden zu werden.

Webers Hund bleibt vermisst

Weber sei nach drei Tagen dann zu Fuß weitergegangen und habe sich verirrt. Als er an einen Damm gelangt sei, sei er dort geblieben. Ernährt habe er sich in den drei Wochen von Damm-Wasser und Pilzen. Geschlafen habe er auf dem Boden. In Australien herrschen gerade Temperaturen von rund 30 Grad Celsius. Wie die Daily Mail schreibt, habe Weber durch Hitze und Flüssigkeitsentzug die Orientierung verloren.

Gefunden worden sei er am Sonntag schließlich von einem örtlichen Grundstückseigentümer, bei dem sich nach Informationen der Daily Mail um den australischen Politiker Tony Perrett handelt. Webers Hund blieb nach Polizeiangaben dagegen vermisst.