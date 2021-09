An einem Community College

US-First Lady geht wieder als Lehrerin arbeiten

05.09.2021, 11:02 Uhr | AFP

Die Frau von US-Präsident Joe Biden, Jill Biden, wird wieder in ihrem alten Job tätig sein. Schon nächste Woche will die First Lady vor einer Klasse stehen und erklären, wie man Aufsätze schreibt.



US-First Lady Jill Lady nimmt ihren Job als Lehrerin wieder auf: Die Ehefrau von Präsident Joe Biden wird ab der kommenden Woche wieder unterrichten, wie ein Sprecher der First Lady am Samstag bestätigte. Laut der "Washington Post" wird sie an zwei Tagen pro Woche am Northern Virginia Community College nahe Washington in Präsenz Unterricht erteilen. Dort hatte sie bereits gearbeitet, als ihr Mann zwischen 2009 und 2017 unter Barack Obama Vizepräsident war.

Jill Biden ist die erste First Lady der USA, die neben ihren Verpflichtungen als Ehefrau des Präsidenten einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Dem Zeitungsbericht zufolge wird sie an dem Community College – einer Art Zwischenstufe zwischen High School und Universität – Kurse im Schreiben von Aufsätzen geben.