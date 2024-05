Aktualisiert am 10.05.2024 - 14:47 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2024 - 14:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russland greift ukrainische Grenzregion an

Seit Wochen wurde spekuliert, nun hat Russland einen Vorstoß in der ostukrainischen Region Charkiw gewagt. Ein Überblick über die aktuelle Lage.

Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew eine Bodenoffensive in der ostukrainischen Region Charkiw gestartet. Am Morgen ab 5 Uhr Ortszeit seien feindliche Bodentruppen im Schutz von Panzerfahrzeugen vorgerückt, um die Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Das russische Verteidigungsministerium machte zunächst keine Angaben.