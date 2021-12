Für elf Tage

Nordkorea verbietet der Bevölkerung das Lachen

18.12.2021, 13:59 Uhr | joh, dpa

Nordkoreanische Soldaten besuchen den Mansu-Berg am 10. Jahrestag des Todes des zweiten Führers Kim Jong Il: Im Hintergrund sind Statuen von Nordkoreas Staatsgründer Kim Il Sung (l) und seinem Sohn Kim Jong Il zu sehen. (Quelle: -/kyodo/dpa)

Als "Mühsamen Marsch" bezeichnen Nordkoreaner heute die Herrschaftszeit von Kim Jong II. Dennoch werden sie nun zu einer Trauerzeit verdonnert, die ihnen das Lachen verbietet.

Nordkorea hat für die Bevölkerung eine elftägige Trauerzeit angeordnet. Anlass dafür ist der zehnte Todestag des ehemaligen Führers Kim Jong Il am 17. Dezember. Das berichtet "Radio Free Asia". "Während der Trauerzeit dürfen wir keinen Alkohol trinken, nicht lachen und keinen Freizeitaktivitäten nachgehen", sagte ein Einwohner der nordöstlichen Grenzstadt Sinuiju dem Medium.



Die Polizei sei angewiesen, nach Menschen Ausschau zu halten und zu beurteilen, ob sie angemessen trauern würden.

Kim Jong Un löste Vater nach dessen Tod ab

Kim Jong Il trat die Nachfolge seines Vaters, des Staatsgründers Kim Il Sung, an, als der ältere Kim 1994 starb. Er regierte das Land bis zu seinem eigenen Tod im Jahr 2011 und wurde dann von seinem Sohn, dem derzeitigen Führer Kim Jong Un, abgelöst.

Die Regierungszeit von Kim Jong Il fiel mit einer der dunkelsten Periode in der Geschichte Nordkoreas zusammen, der Hungersnot von 1994 bis 1998, die Schätzungen zufolge Millionen von Einwohnern des Landes das Leben kostete. Diese Zeit wird von den Nordkoreanern heute als "Mühsamer Marsch" bezeichnet.

Die Staatsmedien riefen dazu auf, seinen Sohn, den jetzigen Machthaber Kim Jong Un, loyal zu unterstützen. Kim Jong Un nahm an einer Veranstaltung zu Ehren seines Vaters vor dem Kumsusan-Palast der Sonne in der Hauptstadt Pjöngjang teil, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Staatsfernsehen des abgeschotteten Nachbarlandes berichtete. In dem "Palast" liegen die einbalsamierten Leichen von Kim Jong Il sowie seines Großvaters, des "ewigen Präsidenten" Kim Il Sung.

Familie Kim herrscht seit 70 Jahren

Seit über 70 Jahren herrscht die Familie Kim über das wegen seines Atomwaffenprogramms diplomatisch isolierte Land und lässt einen Personenkult um die kommunistische Dynastie zelebrieren. Trotz weit verbreiteter Armut und Nahrungsmittelknappheit werden die Leistungen der Machthaber in den Staatsmedien als unvergleichlich beschrieben.

Alle Bürger und Soldaten sollten absolutes Vertrauen in Parteichef Kim Jong Un haben, hieß es am Freitag in einem Leitartikel der offiziellen Zeitung "Rodong Sinmun". Sie sollten dem Generalsekretär ihr "Geschick und die Zukunft anvertrauen und über seine Sicherheit und Autorität wachen".