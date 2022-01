"Mein kleiner Schutzengel"

Männer verunglücken mit Auto – Hündin rettet sie

Nach einem Autounfall lagen Cam Laundry und sein Begleiter verletzt und unterkühlt in einem Straßengraben in New Hampshire. Zum Glück hatten sie Hündin Tinsley dabei.

"Sie ist mein kleiner Schutzengel", sagt Cam Laundry über seine Hündin Tinsley. "Es ist ein Wunder, wie intelligent sie ist." Ein beteiligter Polizist vergleicht sie sogar mit Lassie, der tierischen Heldin, die in Büchern und TV-Serien unzählige Menschen rettete.



Dabei hielten die Beamten Tinsley erst für eine Streunerin, als sie das herrenlose Tier spätabends auf der Interstate 89 in New Hampshire entdeckten. Einfangen ließ sich der ein Jahr alte Schäferhund allerdings nicht. Immer wieder blieb Tinsley kurz stehen, ließ die Polizisten herankommen – und lief dann aufgeregt weiter. "Es wirkte wie ,folgt mir, folgt mir'", sagt der Beamte Daniel Baldassarre dem lokalen TV-Sender WCVB. "Es war klar, dass sie uns irgendetwas zeigen wollte."



In diesem TV-Beitrag berichtet Cam Laundry von seiner Rettung durch Tinsley (in englischer Sprache):

"Das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können"

Also folgten die Polizisten dem Tier über die Autobahn und entdeckten kurze Zeit später eine beschädigte Leitplanke. Im Straßengraben dahinter lag Cam Laundrys Pick-up – auf dem Dach und schwer beschädigt. Der 31-Jährige und sein 40 Jahre alter Begleiter waren beim dem Crash aus dem Auto geschleudert worden. Nur leicht verletzt, aber unterkühlt lagen die zwei Männer im Straßengraben. "Während wir die zwei medizinisch versorgten, saß Tinsley ganz ruhig bei ihrem Herrchen", berichtet Feuerwehrmann Jack Hedges der "Daily Mail".

Für Cam Laundry ist der Unfall trotz des glimpflichen Endes ein Weckruf. "Ich hatte an dem Abend ein paar Drinks", sagt er im Interview mit WCVB. "Ich hätte nicht gedacht, dass es meine Fahrtüchtigkeit so beeinträchtigt. Aber das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können".