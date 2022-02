Polizeieinsatz in Hagen

Mann sperrt sich in Bordellzimmer ein

21.02.2022, 12:56 Uhr | AFP

Bordellzimmer: Die Polizei brachte den "zur Ausnüchterung und Beruhigung" in Gewahrsam. (Symbolfoto) (Quelle: Chris Emil Janßen/imago images)

In Hagen hat die Polizei am Sonntagmorgen einen betrunkenen 26-Jährigen in Handschellen aus einem Bordell abgeführt. Der unzufriedene Kunde sei "durchgehend aggressiv" gewesen.

Aus Unzufriedenheit über die erbrachten Leistungen hat sich ein 26-Jähriger im Zimmer eines Bordells in Hagen eingesperrt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.



Weil sich der betrunkene Mann weigerte, das Zimmer zu verlassen, wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen zu dem Bordell in der Innenstadt gerufen, wie sie am Montag mitteilte. Die Beamten hätten den Mann mehrmals dazu aufgefordert, das Haus zu verlassen und ihm einen Platzverweis ausgesprochen.



Der Mann habe sich jedoch "durchgehend aggressiv" verhalten und nicht mit der Polizei kooperiert. Laut Polizeibericht legten die Beamten ihm deshalb Handschellen an und nahmen ihn "zur Ausnüchterung und Beruhigung" in Gewahrsam.