Die Laserkanone kann einen hochkonzentrierten Strahl an Energie auf Ziele in der Luft lenken, wie angreifende Drohnen. Da sie keine Geschosse benötigt, würde sie der unter Munitionsmangel leidenden Ukraine eine Hilfe sein. Das sieht auch der ukrainische Parlamentsabgeordnete Oleksiy Goncharenko so. "Wir sind bereit, sie in der Ukraine zu testen", sagte er gegenüber dem US-Magazin "Newsweek". Damit ist er nicht alleine. "Die Ukraine ist bereit, eine solch komplexe Laserwaffe im Kriegseinsatz zu testen", schrieb der ehemalige Berater des Innenministeriums Anton Gerashchenko auf der Plattform X.