Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Brandstifter tot, Polizist in Lebensgefahr

In Niedersachsen ist eine Flüchtlingsunterkunft in Brand geraten. Eine Person ist ums Leben gekommen, ein Polizist soll sich in Lebensgefahr befinden.

Beim Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide ist ein Mensch gestorben. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher in der niedersächsischen Stadt am Montag sagte. Darunter seien ein Polizist und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Unterkunft. Nach Angaben der "Bild" befindet sich der Polizist in Lebensgefahr. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle.