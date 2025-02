In den frühen 1990er Jahren hatte die US-Regierung verfügt, dass alle Dokumente zum Attentat vom 22. November 1963 in einer Sammlung im Nationalarchiv aufbewahrt werden sollen. Obwohl der Großteil dieser Sammlung – über fünf Millionen Seiten – bereits öffentlich zugänglich ist, schätzen Forscher, dass etwa 3.000 Akten entweder vollständig oder teilweise noch nicht freigegeben wurden.

Trump verlangt Plan zur Offenlegung von Dokumenten

Attentat sorgt noch immer für Verschwörungstheorien

Neues zu Lee Harvey Oswald?

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Dokumente boten Einblicke in die damalige Arbeitsweise der Geheimdienste und enthielten CIA-Kabel sowie Memos über Besuche Oswalds bei sowjetischen und kubanischen Botschaften kurz vor dem Attentat in Mexiko-Stadt. Der ehemalige Soldat war in die Sowjetunion übergelaufen und später nach Texas zurückgekehrt.