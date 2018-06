Auch Feuerwehrleute verletzt

Kind stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

12.06.2018, 19:39 Uhr | dpa

Straßenbahn in Berlin auf einem Symbolbild: Am Dienstag starb ein Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn. (Quelle: Jörg Carstensen/dpa)

Eine 13-Jährige ist in Berlin nach einem Unfall mit einer Straßenbahn gestorben. Auch Feuerwehrleute wurden bei den Rettungsarbeiten schwer verletzt.

Eine Straßenbahn hat in Berlin eine 13-Jährige erfasst – das Kind starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Beim Versuch, das Kind zu retten, wurden auch zwei Feuerwehrleute leicht bis mittelschwer verletzt. Die Einsatzkräfte hoben demnach am Dienstagnachmittag zusammen mit den Berliner Verkehrsbetrieben die Straßenbahn an, um das Mädchen zu befreien.



Dabei sei die Tram verrutscht, und die Feuerwehrleute seien ebenfalls eingeklemmt worden. "Die Ursache des Unfalls während der Rettung ist noch unklar", hieß es in einem Tweet der Feuerwehr. Die Helfer und das Mädchen seien schließlich befreit worden. Die 13-Jährige erlag ihren Verletzungen allerdings kurz darauf. Die Einsatzkräfte würden psychologisch betreut, hieß es.

Wie es zu dem Unfall zwischen dem Kind und der Straßenbahn in dem Stadtteil Rummelsburg gekommen war, blieb am Abend noch unklar.