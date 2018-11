Zwei Schwerverletzte

Unfall in Rastatt: Geblendeter Autofahrer erfasst Ehepaar

12.11.2018, 08:44 Uhr | dpa

Krankenwagen mit Blaulicht: In Rastatt erlitten zwei Senioren bei einem Unfall schwere Verletzungen (Symbolbild).

An einer Kreuzung bremst der Mann noch ab, gibt dann aber wieder Gas – trotz der zwei Senioren, die gerade die Straße betreten haben. Der Autofahrer hat die beiden nicht sehen können.

Ein von der Sonne geblendeter Autofahrer hat in Rastatt ein Ehepaar übersehen und beide Senioren mit seinem Auto erfasst. Der 70-jährige Mann und seine 72 Jahre alte Ehefrau seien dabei schwerst verletzt worden, teilte die Polizei in Offenburg mit. Womöglich seien sie sogar in Lebensgefahr.





Das Paar hatte am Sonntagnachmittag eine Straße hinter einer Kreuzung überqueren wollen, der 44-jährige Autofahrer bremste zunächst an der Kreuzung ab, übersah die Fußgänger aber wegen der tiefstehenden Sonne. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.