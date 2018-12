Nur für 24 Stunden

Nach Bränden in Kalifornien kehren erste Anwohner zurück

06.12.2018, 08:26 Uhr | dpa

Nach den verheerenden Waldbrände in Kalifornien sind Anwohner am Mittwoch erstmals wieder in Teile der zerstörten Ortschaft Paradise zurückgekehrt. Foto: Haven Daley/AP. (Quelle: dpa)