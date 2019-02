Während Flugschau

Kleinflugzeug stürzt in den Wolfgangsee

04.02.2019, 20:47 Uhr | AFP

Pilot überlebt: Während einer Flugschau in Österreich ist ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt. (Symbolbild) (Quelle: Hans Blossey/imago)

Bei einer Flugschau in Österreich ist ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt. Das könnte das Glück des Piloten gewesen sein: Er hat überlebt.

Während einer Flugschau in Österreich ist am Montag ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt. Der Pilot, ein 44-jähriger Kunstflieger, wurde gerettet, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Wasserrettung meldete. Offenbar wurde er nur leicht oder gar nicht verletzt. Das Flugzeug wurde demnach aus dem Wasser gezogen.





Der Absturz ereignete sich an der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich. In einem Video auf Facebook ist der Pilot im Tiefflug über dem See zu sehen. Als er noch tiefer geht, taucht er mit der linken Tragfläche ins Wasser ein. Er versucht, die Maschine wieder nach oben zu ziehen, doch es gelingt ihm nicht.