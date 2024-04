Erste US-Bankpleite in diesem Jahr

Die erste US-Bankpleite in den USA meldet der Bundesstaat Pennsylvania. Die Republic Bank wurde von den Behörden geschlossen.

Die in Philadelphia ansässige Republic Bank ist pleite. Die Bankbehörde von Pennsylvania gab bekannt, dass die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zum Insolvenzverwalter ernannt wurde. Zuvor waren nach Medienberichten Gesprähce mit Investoren gescheitert.

Zum 31. Januar 2024 verfügte die unter dem Namen Republic Bank operierende First Bank nach Angaben der FDIC über eine Bilanzsumme von rund sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,5 Milliarden Euro) und Einlagen in Höhe von vier Milliarden Dollar. Die FDIC schätzt die Kosten für den Einlagenversicherungsfonds (DIF) im Zusammenhang mit dem Ausfall der Republic Bank auf etwa 667 Millionen Dollar.

Kaum Änderungen für Kunden

Für die Kunden der Bank gibt es aber auch gute Nachrichten: Zum Schutz der Einleger schloss die FDIC eine Vereinbarung mit der Fulton Bank, die Einlagen und Vermögen der Republic Bank übernommen hat. Die 32 Zweigstellen der Republic Bank in New Jersey, Pennsylvania und New York werden als Zweigstellen der Fulton Bank zu den üblichen Geschäftszeiten wiedereröffnet.