Blackout in Berlin

Schulen und Kitas in Köpenick bleiben geschlossen

20.02.2019, 04:12 Uhr | dpa, t-online.de, jmt, aj

Bei 31.000 Haushalten und 2.000 Gewerbebetrieben in Berlin ist der Strom ausgefallen. Aufgrund von Schäden werden sie wohl bis Mittwochnachmittag vom Netz getrennt bleiben.

Wegen des folgenschweren Stromausfalls im Südosten Berlins bleiben die Schulen und Kindergärten in den betroffenen Ortsteilen am Mittwoch geschlossen. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Dienstagabend auf seiner Website mit.



Betroffen seien die Ortsteile Bohnsdorf, Grünau, Köpenick, Müggelheim und Schmöckwitz. Bei Bauarbeiten war am Dienstagnachmittag eine wichtige Stromleitung zerstört worden, seitdem sind rund 30.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben des Energiekonzerns Vattenfall wird der großflächige Stromausfall voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag andauern.

Stromausfall #Köpenick: Fremdfirma beschädigt bei Horizontalbohrung im Bereich Salvador-Allende-Brücke die 110-kV-Kabel des Umspannwerks Landjägerstraße. Komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich, die vorauss. bis 15:00 Uhr am 20.02.19 andauern werden. — Vattenfall Germany (@Vattenfall_De) February 19, 2019

Nach Angaben der Feuerwehr sind teilweise auch der Mobilfunk und das Festnetz von dem Ausfall betroffen. Bürgern wird in Notfällen geraten, sich direkt an die nächstgelegene Feuerwache oder Polizeidienststelle zu wenden. Auch ein Krankenhaus liegt in dem betroffenen Gebiet.

Aufgrund des #Stromausfall|es haben wir aktuell 14 #Freiwillige_Feuerwehr|en im Stadtgebiet vorsorglich alarmiert. Betroffene werden gebeten, für Informationen über den Stromausfall Radiogeräte einzuschalten und wenn möglich jetzt die @rbbabendschau zu schauen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 19, 2019

Der Stromausfall hat auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Auch bei der BVG kam es zu Unterbrechungen mehrerer Tramlinien.







Die Feuerwehr teilte mit, dass 14 Freiwillige Feuerwehren vorsorglich alarmiert worden seien. Die Polizei leitete laut eigenen Angaben zahlreiche Maßnahmen ein. Vier Einsatzfahrzeuge würden als stationäre Wachen entsendet. Bürger wurden gebeten, wenn möglich Radiogeräte zu nutzen, um aktuelle Informationen zu erhalten.