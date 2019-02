Hubschrauber im Einsatz

Elfjähriger aus Brandenburg bei Skiunfall schwer verletzt

28.02.2019, 13:52 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber in den Bergen Österreichs (Symbolfoto): Rettungshubschrauber flogen die beiden Verletzten in Krankenhäuser. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago)

Weil er auf seine Eltern warten wollte, ist ein elfjähriger Junge mitten auf der Skipiste in Tirol stehen geblieben. Ein Teenager konnte nicht mehr bremsen und knallte in den Jungen.

Zwei junge Skifahrer sind in einem Skigebiet am Großglockner in Österreich zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein Elfjähriger aus Kleinmachnow bei Potsdam-Mittelmark wollte auf der Piste auf Familienmitglieder warten und blieb stehen, wie ein Sprecher der Tiroler Polizei sagte.







Ein 15-jähriger Schüler aus den Niederlanden kollidierte dann am mit dem Jungen. Rettungshubschrauber flogen beide in Krankenhäuser.