Unglück auf 2.200 Metern

Bergsteiger kommt am Mont Blanc ums Leben

27.02.2019, 11:16 Uhr | AFP

Beim Abstieg am Mont Blanc ist ein Bergsteiger aus Polen 400 Meter in die Tiefe gestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein Bergsteiger ist bei einem Absturz am Mont Blanc ums Leben gekommen. Der Pole stürzte 400 Meter in die Tiefe, wie die französischen Rettungskräfte am Dienstag mitteilten. Das Unglück ereignete sich auf rund 2.200 Meter Höhe, als der Mann mit einer Gruppe russischer und polnischer Bergsteiger vom Gipfel herabstieg.





Dem Mann sei ein "technischer Fehler mit den Steigeisen" unterlaufen, erklärte die Bergwacht von Chamonix. Er sei nicht mit einem Seil gesichert gewesen und in die Tiefe gestürzt. Die anderen Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt. Der Pole konnte nur noch tot geborgen werden.