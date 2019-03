15-Jährige in Berlin vermisst

Taucher der Polizei suchen in See nach Rebecca

20.03.2019, 14:40 Uhr | dpa, TiK

Rebecca: Die wichtigsten Fakten zum Fall der verschwundenen 15-Jährigen aus Berlin in zweieinhalb Minuten. (Quelle: t-online.de)

Die 15-jährige Rebecca ist seit dem 18. Februar spurlos verschwunden. Die Suche der Polizei – bisher erfolglos. Ihr Schwager sitzt in U-Haft, ein Waldstück wurde durchsucht - das sind die wichtigsten Fakten zum Fall Rebecca. (Quelle: t-online.de)

Seit über einem Monat wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst. Die Polizei suchte bereits mit Hunden nach ihr, heute wird die Suche am Stadtrand von Berlin in einem See fortgesetzt.

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca sind die Ermittler weiter ohne konkrete Spur. Rebecca verschwand vor einem Monat, am 18. Februar. Die Mordkommission geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Schwager der Jugendlichen sitzt als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft.

"Im Laufe des Tages entscheiden wir, wie die Suche fortgesetzt wird", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Jetzt ist klar, wie die Polizei dabei heute vorgehen wird.

Auf Twitter teilten die Berliner Beamten mit:

Die Suche nach #Rebecca, die gestern durch unsere Kolleg. der #Moko mit Booten und Leichenspürhunden auf dem Wolziger See erfolgte, wird derzeit mit Tauchern unserer technischen Einsatzeinheit unter Wasser fortgesetzt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 20, 2019

Polizisten aus Nordrhein-Westfalen hatten bereits am Montag mit einem Leichenspürhund auf einem Boot auf dem Wolziger See nach der Leiche der Schülerin gesucht. Diese Hunde können Geruchsstoffe wittern, die mit Verwesungsgasen von Leichen im Wasser aufsteigen.

Rebeccas Mutter Brigitte sagte im Interview mit RTL: "Ich versuche, es nicht an mich rankommen zu lassen, damit ich normal, ruhig und sachlich darüber reden kann. Aber wenn ich alleine zuhause bin und darüber nachdenke, dann kommen schon die Tränen."





Auch die Suchaktion an der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) vor zwei Tagen brachte kein Ergebnis. Währenddessen postete Rebeccas ältere Schwester Vivien Rausch am Montagmittag auf Instagram: "Es wird nach deiner Leiche gesucht ... aber ich spüre, dass du LEBST".