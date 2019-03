Von Panzer überfahren

Schwedische Soldatin stirbt bei Militärübung

25.03.2019, 15:21 Uhr | dpa

Militärpanzer in einem Schneegebiet (Symbolbild): Die Person im Dienst des schwedischen Militärs sei von einem Panzer überfahren worden. (Quelle: ITAR-TASS/imago)

Eine Soldatin des schwedischen Militärs ist bei einer Übung umgekommen. Sie wurde in der Nacht von einem Panzer überfahren.

Eine Person ist bei einer Militärübung in Schweden ums Leben gekommen. Wie das schwedische Militär mitteilte, starb sie in der Nacht zum Montag während der Winterübung "Northern Wind" in der nordschwedischen Provinz Norrbotten. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Person im Dienst des schwedischen Militärs sei von einem Panzer überfahren worden, sagte eine Militärsprecherin.

Weitere Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar. Nach Angaben des Fernsehsenders SVT handelte es sich um eine schwedische Soldatin im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Das wollte das Militär zunächst nicht offiziell bestätigen, ehe die Angehörigen unterrichtet wurden. Man könne bislang nur sagen, dass die Person aus dem Jämtland im Nordwesten Schwedens stamme, sagte die Sprecherin.







An der Übung, die seit dem 18. März läuft und noch bis einschließlich Mittwoch gehen soll, sind 10.000 Soldaten beteiligt, darunter 3000 aus Schweden. Die anderen kommen aus Finnland, Norwegen, den USA und Großbritannien. Nach Angaben des Militärs waren nur schwedische Truppen an dem Vorfall beteiligt.