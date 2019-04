Titelseiten zum Brand der Notre-Dame

"Unsere Dame der Tränen"

16.04.2019, 10:38 Uhr | t-online.de, aj

Szenen, die die Welt erschütterten: So schlimm wütete das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame.

Die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in der französischen Hauptstadt Paris stand in Flammen. Ursache der Katastrophe könnten Renovierungsarbeiten gewesen sein. Die Fassade und die Haupttürme konnten gerettet werden.

Das Feuer-Inferno in der berühmten Kathedrale in Paris hat die ganze Welt schockiert und dominiert am Dienstagmorgen auch die Titelseiten der Presse in Frankreich sowie weltweit. Hier ein Überblick.

Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen, über Stunden schlugen Flammen in den Himmel. Der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs brach zusammen. Der Brand verwüstete den Sakralbau im Herzen der französischen Hauptstadt, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war in der Nacht noch nicht bekannt.





Mitten in Paris: Hier steht die Kathedrale Notre-Dame.

Die schockierenden Bilder und Augenzeugenberichte des Vorfalls beherrschten die Nachrichten im In- und Ausland in der Nacht zu Dienstag. Zeitungen und Nachrichtenseiten weltweit berichten dementsprechend auch am Dienstagmorgen auf ihren Titelseiten vom Pariser Feuer-Inferno.

Auf der Titelseite der Zeitung "Le Figaro" ist zum Beispiel ist zu lesen : "Le désastre", zu Deutsch "Das Desaster". Dazu ein schockierendes Bild der brennenden Kathedrale, auf dem auch zu sehen ist, wie der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs zusammenbricht.

"Le Parisien" titelt auf der ersten Seite am Dienstagmorgen: "Notre-Dame des Larmes", was übersetzt soviel bedeutet wie: "Notre-Dame der Tränen" oder auch "Unsere Dame der Tränen".

La Une du @le_Parisien de ce mardi 16 avril 2019. Le fil des événements en direct ici >https://t.co/v8Sa2i0INe pic.twitter.com/tDxhgoSnye — Le Parisien (@le_Parisien) April 15, 2019

Die römisch-katholische Tageszeitung "La Croix" zeigt das Foto des brennenden Wahrzeichens ganz groß und schreibt dazu: "Das Herz in Asche", "Le coeur en cendres".

"Les Echos" schreibt auf der Titelseite: "Die Tragödie von Paris". Das Foto, das die gesamte Seite überzieht, zeigt, wie die Flammen lichterloh aus dem Dachstuhl der Kathedrale schlagen.

La UNE du journal de demain 💔 pic.twitter.com/x0N8qjceRv — Les Echos (@LesEchos) April 15, 2019

Die Zeitung "Libération" betitelt die Schlagzeile der Dienstagausgabe "Notre Drame", was auf Deutsch "Unser Drama" bedeutet.

Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) April 15, 2019

Der britische "Guardian" titelt auf der ersten Seite seiner Dienstagausgabe: "Inferno verwüstet Paris". Dazu gibt es ein ähliches Foto, wie es auch in "Les Echos" verwendet wurde.



The Guardian front page, Tuesday 16 April 2019: Inferno devastates Notre Dame pic.twitter.com/nz5MwECipX — The Guardian (@guardian) April 15, 2019

Der "Daily Telegraph" schreibt: "Paris weint um seine geliebte Dame".

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Paris weeps for its beloved lady' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/6LG0gAgPSE — The Telegraph (@Telegraph) April 15, 2019

Die spanische Zeitung "el País" druckt auf der Titelseite ebenfalls ein Foto, das den kleinen Spitzturm auf dem Dach der Notre-Dame beim Zusammenfall zeigt. "Die Flammen verwüsten Notre-Dame, Symbol der europäischen Kultur", schreibt die Zeitung dazu.

Portada de EL PAÍS de mañana: "Las llamas devastan Notre Dame, símbolo de la cultura europea" https://t.co/mBgj9tOSvg pic.twitter.com/HgzDopzNFt — EL PAÍS (@el_pais) April 15, 2019

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat versichert, dass die Notre-Dame wieder aufgebaut wird. "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen", sagte Macron am späten Montagabend am Ort des Geschehens.









Das Schlimmste sei bei dem Brand verhindert worden, denn die Fassade und die beiden Haupttürme seien nicht zusammengestürzt. Der Kampf gegen das Feuer sei aber noch nicht vollständig gewonnen. Mit Blick auf das historische Bauwerk sagte der 41-Jährige: "Es ist das Epizentrum unseres Lebens."