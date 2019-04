A71 in Thüringen

Nach Massenkarambolage: Weiterer tödlicher Unfall

28.04.2019, 23:56 Uhr | dpa

Massenkarambolage auf der A71 bei Suhl in Thüringen: Mindestens 25 Menschen wurden verletzt, die Unfallstelle erstreckt sich über Hunderte Meter. (Quelle: Ittig/NEWS5/dpa)

Plötzliche Glätte und Hagel haben in Thüringen eine Massenkarambolage mit mehr als 50 Autos verursacht. Nur wenige Stunden später kommt es zu einem weiteren schweren Unfall auf der A71.

Nach der Massenkarambolage auf der A71 hat es am Sonntagabend auf der Autobahn erneut einen schweren Unfall gegeben – mit zwei Toten. Es seien sechs Fahrzeuge verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei weiter. Beide Richtungsfahrbahnen seien noch gesperrt. Ein Fahrzeug sei ausgebrannt. Die Unfallstelle befinde sich zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord.



Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Es gebe auch vier Leichtverletzte. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der MDR Thüringen hatte zunächst berichtet.



Erst am Sonntagnachmittag waren 25 Menschen bei einer Massenkarambolage auf der A71 in Südthüringen verletzt worden, vier davon schwer. Wegen plötzlicher Glätte und Hagels fuhren demnach zwischen Suhl und Meiningen auf der Fahrbahn in Richtung Schweinfurt 50 Autos ineinander. Auf der Gegenfahrbahn sei es wegen Glätte auf derselben Höhe zu weiteren Unfällen mit fünf beteiligten Autos gekommen.

Riesige Unfallstelle

Die Unfallstelle erstreckte sich nach Polizeiangaben über mehrere Hundert Meter auf beiden Fahrstreifen und war voller Trümmer und Autoteile. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot und zwei Hubschraubern im Einsatz.

Die verantwortliche Rettungsleitstelle löste nach der Massenkarambolage Katastrophenalarm aus. An der Unfallstelle wurde zwischenzeitlich ein Zelt aufgebaut, in das die Verletzten gebracht wurden, um schnell versorgt werden zu können. Von dort wurden sie in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

A71 voll gesperrt

Allein 19 Verletzte wurden im Zentralklinikum Suhl behandelt, wie ein Sprecher des Krankenhauses sagte. Rund 100 zusätzliche Mitarbeiter aus den Bereichen Medizin und Pflege seien im Notfalleinsatz gewesen. Bei den Verletzungen habe es sich beispielsweise um schwere Prellungen, Schnittverletzungen, Schleudertraumata und Gesichtsfrakturen gehandelt.





Die A71 war zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.