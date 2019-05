Nach Explosion im Allgäu

Retter bergen Leiche – Mädchen noch immer vermisst

20.05.2019, 07:06 Uhr | dpa, aj

Eine Explosion zerstört ein Wohnhaus im Ostallgäu. Hunderte Helfer sind im Einsatz, bergen einen Toten und retten eine Schwerverletzte aus den Trümmern. Die Suche nach ihrer siebenjährigen Tochter geht weiter.

Die Wohnstraße am Rande der 800-Seelen-Gemeinde ist nur noch ein Trümmerfeld. Als gegen 10.00 Uhr bei der Polizei die Meldung eingeht, dass es im Ostallgäu in Rettenbach eine Explosion gegeben hat, fährt sofort eine Streife in den Ort. Es bietet sich den Beamten ein erschütterndes Bild. "Das Dach des Hauses lag am Boden", erklärt Polizeisprecher Edmund Martin später. Die darüberliegenden Stockwerke sind quasi verschwunden.

Sieben Menschen – vier Erwachsende und drei Kinder – sind in dem Gebäude mit zwei Wohnungen gemeldet. Wie sich später herausstellt, lebten aber nur noch sechs Menschen in dem Haus – eine fünfköpfige Familie und eine alleinstehende Frau. Die Mieterin der Einliegerwohnung und die zwei Buben des Ehepaares waren glücklicherweise nicht zu Hause, die beiden Kinder werden von den Einsatzkräften auf einem Spielplatz entdeckt.

Bisher keine Spur von dem vermissten Mädchen

Nach etwa zwei Stunden können die Retter ihre schwerst verletzte Mutter aus dem Bereich des Kellers bergen. Die 39-Jährige hatte mit Geräuschen auf sich aufmerksam gemacht. Sie sagt, dass noch ihr Mann und ein weiteres Kind, ein Mädchen, im Haus gewesen seien. In der Nacht entdecken die Rettungskräfte in der Ruine eine dann eine Leiche. Dabei handele es mutmaßlich um einen vermissten 42-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die Rettungskräfte vermuten noch ihre siebenjährige Tochter in den Trümmern. Die Suche laufe weiterhin auf Hochtouren, hieß es.

Insgesamt bis zu 350 Einsatzkräfte hatten am Abend und in der Nacht nach den Vermissten gesucht. Das Technische Hilfswerk baute Scheinwerfer auf, um die Unglücksstelle ausleuchten zu können. Neben Spürhunden waren auch Spezialisten mit einer Kamerasonde im Einsatz. Nach der Räumung von Resten des Daches mit schwerem Gerät mussten sich die Helfer mit den Händen weiter vorarbeiten.

War Gas die Ursache für die Explosion?

Rund um das Haus zeigen sich Spuren der Verwüstung. Auch die Fassade des direkten Nachbargebäudes ist stark demoliert, mindestens ein weiteres Haus ist ebenfalls beschädigt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Betroffene und Anwohner. Die Detonation war so heftig, dass sie ein angrenzendes Haus schwer und zwei weitere Häuser leicht beschädigte. 15 Nachbarn mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden zum Teil in Ersatzquartieren untergebracht.

Die Ursache der Explosion ist zunächst völlig unklar. In der Straße liegen Erdgasleitungen. Doch das Gebäude selbst war nach Angaben der Behörden überhaupt nicht direkt an das Gasnetz angeschlossen. Dennoch gehen die meisten Beobachter schnell von einer Gasexplosion aus. "Das sind alles Vermutungen, nichts ist gesichert", meint Martin. Die Kripo und das Bayerische Landeskriminalamt müssen nun die Ursache klären.









Zunächst steht ohnehin die Rettung des vermissten Mädchens im Vordergrund. Wegen der anstrengenden Arbeit müssten die Helfer regelmäßig ausgetauscht werden, sagt der Pressesprecher. "Die müssen körperlich einiges leisten, aber auch psychisch." Neben zahlreichen Feuerwehrleuten sind auch eine Rettungshundestaffel, drei Rettungshubschrauber aus Deutschland und Österreich sowie ein Polizeihubschrauber vor Ort. Der Polizeihubschrauber fliegt immer wieder über die Trümmer, um eventuell Handys zu orten – ohne Erfolg.