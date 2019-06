Sauna in Flammen

Großbrand in Duisburger Therme gelöscht

17.06.2019, 12:23 Uhr | dpa, rew

Therme in Duisburg stand in Flammen

Es war kurz vor Mitternacht, als ein Zeuge die Feuerwehr alarmierte: In Duisburg ist ein Brand im Saunabereich einer Therme ausgebrochen. Der Einsatz beschäftigte die Feuerwehr bis in den Vormittag hinein.

In einer großen Thermenanlage in Duisburg ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Eine Blocksauna und ein 15 Meter langer Bereich des sogenannten Gradierwerks – einer Holzanlage, in der salzhaltige Luft inhaliert werden kann – standen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da sich keine Menschen mehr auf dem Gelände befanden, sei niemand verletzt worden.

Wie die Online-Zeitung "Der Westen" zudem berichtete, hatte die Therme am Sonntagabend wie gewöhnlich um 23 Uhr geschlossen, 50 Minuten später hätte ein Zeuge die Feuerwehr alarmiert.





Eine Ausbreitung des Feuers auf das Hauptgebäude der Niederrheintherme konnten die Einsatzkräfte verhindern. Gegen 2.45 Uhr sei der Brand größtenteils gelöscht gewesen, hieß es. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den Vormittag hinein. Die Brandursache war noch unklar. Die Polizei ermittelt.