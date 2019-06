Motorradfahrer verunglückt

Drei Biker sterben bei drei Unfällen in Bayern

18.06.2019, 20:35 Uhr | dpa, jmt

Bei schweren Verkehrsunfällen sind in Bayern drei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Beifahrer wurde schwer verletzt.

In Bayern sind am Montag und Dienstag bei drei Unfällen drei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Ebenfalls verletzt wurde dabei ein Autofahrer.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag bei Sulzberg in Bayern, als ein 64-jähriger Biker von einem Auto erfasst wurde und an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus starb. Die Polizei geht davon aus, dass bei dem Unfall eine 66 Jahre alte Autofahrerin von einer Kreisstraße links auf die Autobahn 980 abbiegen wollte.

Motorradfahrer rutschte gegen Schlepper

Dabei übersah sie offenbar den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Die Frau erlitt einen Schock, gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zum zweiten Unfall kam es am Dienstag in der Nähe von Würzburg: Dort stürzte ein ein Motorradfahrer nach scharfer Bremsung und starb noch am Unfallort in Estenfeld. Der 27-Jährige hatte nach Angaben der Polizei wegen eines Traktors bremsen müssen. Dabei sei er zu Fall gekommen und gegen den Schlepper geprallt. Den genauen Hergang des Unfalls sollte eine Sachverständige klären.







Beim dritten Unfall starb ein Biker am Dienstag nahe Bischofsmais im Landkreis Regen in Niederbayern. Sein Sozius wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet ersten Ermittlungen zufolge ein Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn – und stieß dort frontal mit dem Motorrad und danach mit einem anderen Auto zusammen. Auch der mutmaßliche Verursacher wurde verletzt.