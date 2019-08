Drohende Katastrophe

"Lebensgefahr" – Damm in England droht zu brechen

01.08.2019, 18:32 Uhr | dpa, pdi

Ortschaft in England evakuiert: Nach Schäden an einem Staudamm droht nun ein Dammbruch. (Quelle: Reuters)

Nach Schäden an einem Staudamm in England haben die Behörden am Donnerstag eine Ortschaft mit mehreren Tausend Menschen evakuiert. Teile des Damms oberhalb von Whaley Bridge waren abgerutscht. (Quelle: Reuters)

Beängstigende Bilder aus England: Nach massiven Regenfällen bröckelt Beton vom Staudamm in Whaley Bridge. Er droht zu brechen. Es besteht Lerbensgefahr für die Bewohner der Region.

Nach tagelangen heftigen Regenfällen hat die Polizei den nordenglischen Ort Whaley Bridge wegen eines drohenden Dammbruchs evakuiert. Durch das extreme Wetter sei das Toddbrook Reservoir nahe dem Städtchen südöstlich von Manchester schwer beschädigt worden, teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit.

Der Pegel des Flusses River Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten, hieß es. Menschen sollten der Gegend fernbleiben. Es bestehe Lebensgefahr, warnte die Polizei.

"Ich habe so etwas noch nicht gesehen", sagte eine besorgte Anwohnerin dem Sender BBC. Zugleich berichtete sie aber von einer ruhigen Lage und einer gut organisierten Evakuierung.





Diese Aufnahme sollen mehrere Stunden vorher entstanden sein:

Friend of mine sent me this earlier from whaley bridge pic.twitter.com/8x8RvqMKwy — MHurst (@creaturehouself) July 31, 2019

Behörden warnen

Auf Bildern, die von Hubschraubern aus aufgenommen worden waren, war eine starke Beschädigung des Staudamms an einer Stelle zu erkennen. Berichte in einigen britischen Medien, der Damm sei bereits gebrochen, wurden am Donnerstagnachmittag dementiert.







Die Polizei rief die Anwohner auf, bei Freunden und Verwandten in der Umgegend Unterschlupf zu suchen. Wer keine andere Alternative habe, werde in einer Notunterkunft untergebracht. Wie lange die Evakuierung dauern sollte, war zunächst nicht bekannt.