Tödlicher Unfall nahe Karlsruhe

26-Jähriger stirbt beim Baden in Baggersee

07.08.2019, 14:28 Uhr | dpa

In der Nähe von Karlsruhe ist ein 26-Jähriger in einem Baggersee ertrunken. Ein heftiges Unwetter erschwerte die Suche nach dem Mann. In Sachsen wird ein 15-Jähriger nach dem Schwimmen in einem Steinbruch vermisst.

Bei einem Badeunfall in der Nähe von Karlsruhe in Baden-Württemberg ist am Dienstagabend ein junger Mann gestorben – ein heftiges Unwetter erschwerte die Suche nach dem vermissten Schwimmer extrem. Der 26-Jährige sei am Dienstagabend in einem Baggersee in Weingarten Schwimmen gegangen, teilte die Feuerwehr mit. "Ungefähr 15 bis 20 Meter vom Ufer signalisierte er, dass etwas nicht stimme und ging unter", teilte die Feuerwehr mit.

Die Freundin des Mannes am Ufer alarmierte den Notruf. "An der Einsatzstelle angekommen entschied sich die Einsatzleitung aufgrund des tobenden Unwetters zunächst, keine Boote einzusetzen", berichtete ein Sprecher. "Im weiteren Verlauf kamen diese jedoch trotzdem zum Einsatz. Insgesamt waren 13 Taucher im Einsatz." Nach etwa 45 Minuten fanden Taucher den leblosen Körper und brachten ihn an Land. Jede Hilfe kam aber zu spät.

15-Jähriger nach Baden in Steinbruch vermisst

Im Landkreis Bautzen in Ostsachsen wird nach einem mutmaßlichen Badeunfall ein 15-Jähriger vermisst. Der Jugendliche sei in einem Steinbruch im Kubschützer Ortsteil Großkünitz Zeugenaussagen zufolge in ein Gewässer gestürzt und nicht wieder aufgetaucht, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der MDR berichtet.





Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte am Dienstagabend noch nach dem 15-Jährigen. Der MDR berichtete, ein Augenzeuge sei unmittelbar nach dem Sturz noch hinter dem Jugendlichen her gesprungen, habe ihn im Wasser aber nicht finden können.