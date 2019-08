Raketen-Testgelände

Explosion auf russischem Militärstützpunkt – zwei Tote

08.08.2019, 15:04 Uhr | AFP

Detonation in einem Munitionslager in Sibirien in der vergangenen Woche: In Russland sind innerhalb weniger Tage mehrere Menschen bei Explosionen auf Militärarealen ums Leben gekommen. (Quelle: Archivbild/Dmitry Dub/AP/dpa)