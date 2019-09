Frachtschiff kentert vor US-Küste

Vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia ist in der Nacht ein Frachtschiff gekentert, an Bord brach ein Feuer aus. Die Küstenwache sucht nach Vermissten.

Im St. Simons Sound, einer Bucht vor der Küste des amerikanischen Bundesstaats Georgia, ist ein großes Frachtschiff in Schieflage geraten und gekentert. Wie die zuständige Küstenwache am Sonntagvormittag (Ortszeit) mitteilte, suchen Einsatzkräfte nach vier Crew-Mitgliedern, die als vermisst gelten. Insgesamt befanden sich 24 Menschen an Bord der "Golden Ray".

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82