Nach Flucht in Schutzraum

Explosion in Bergwerk bei Halle – alle Bergleute gerettet

08.11.2019, 11:44 Uhr | dpa , mja

Bei Halle: Hier liegt die Grube Teutschenthal, in der sich am Freitagmorgen eine Explosion ereignete. (Quelle: t-online.de)

In der Grube Teutschenthal bei Halle hat es eine Verpuffung gegeben. Laut Polizei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Alle Personen seien aus der Grube gerettet.

In einem Bergwerk nahe Halle hat es am Morgen eine Verpuffung gegeben. Ein deutscher und ein polnischer Mitarbeiter wurden verletzt, einer davon schwer. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei Halle t-online.de. Beide befänden sich bereits im Krankenhaus. Alle weiteren Personen sind nach Polizeiangaben mittlerweile wohlbehalten aus der Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt gerettet.

Mehr als 30 Menschen in Schutzraum

Rund 30 Personen hatten sich nach der Explosion in einem Schutzraum in 700 Metern Tiefe in Sicherheit gebracht. Sie seien mit Sauerstoff versorgt worden und sollten später über einen intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden, sagte ein Sprecher des Landesbergamts in Halle.



Um kurz nach neun Uhr sei der Notruf eingegangen, zunächst sei man von einer Explosion ausgegangen. Mutmaßlich habe es sich aber um eine explosionsartige Verpuffung von Gasen gehandelt. Polizei und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Die Feuerwehr sei unterdessen teilweise bereits wieder abgezogen worden.

Feuerwehrleute in Teutschenthal: Auf dem Gelände der Grube hat sich eine Explosion ereignet. (Quelle: Marvin Gaul/Reuters)



Auch Mitarbeiter des Landesamts für Geologie und Bergwesen sind nach Angaben der Polizeisprecherin vor Ort. Bei der Grube handelt es sich um ein sogenanntes Versatzbergwerk, das nach seiner Stilllegung im Jahr 1982 unterirdisch verfüllt wird. Zuvor wurde dort rund 80 Jahre lang Kalisalz gewonnen.







In der Grube arbeiten nach Angaben des Betreiber-Unternehmens Geiger-Gruppe etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

eigene Recherchen

