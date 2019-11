Unfall in Baden-Württemberg

Frontalcrash: 18-Jähriger stirbt, vierköpfige Familie verletzt

18.11.2019, 09:38 Uhr | dpa

Tödlicher Autounfall in Waldburg bei Baden-Württemberg: Ein 18-Jähriger gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie.

Bei einem Verkehrsunfall in Waldburg in Baden-Württemberg ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen, zwei Kinder und deren Eltern wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige geriet am Sonntag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Dort kollidierte sein Auto frontal mit dem Wagen der vierköpfigen Familie.





Der 18-Jährige starb an der Unfallstelle. Die vier Insassen des anderen Autos, zwei Erwachsene und ihre zehn- und zwölfjährigen Kinder, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb bis 21.15 Uhr zwischen Waldburg und Badstuben im Landkreis Ravensburg voll gesperrt.