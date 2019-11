Arbeitsunfall

Herabfallender Stahlträger verletzt Mann schwer

22.11.2019, 12:13 Uhr | dpa

Ein etwa 20 Kilogramm schwerer Stahlträger ist einem Mann in Oberfranken auf den Kopf gefallen. Der 57-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann arbeitete in einer Werkstätte in seiner Garage in Pretzfeld im Landkreis Forchheim mit einem Hubwagen, als das Bauteil herunterbrach.





Der Rettungsdienst brachte ihn am Donnerstag in eine Spezialklinik nach Erlangen.