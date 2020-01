Unglück in Thüringen

Zwei Grundschulkinder sterben bei Schulbusunfall

23.01.2020, 11:05 Uhr | dpa, blu

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Berka vor dem Hainich sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Schulbus war von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich unterwegs. Rund 20 weitere Schüler, sowie der Busfahrer wurden verletzt.

In Thüringen sind bei einem Schulbusunfall zwei Grundschulkinder getötet und weitere verletzt worden. Der Bus war von der Straße abgekommen und in einen Wassergraben gestürzt.

Bei einem schweren Schulbusunfall nahe Eisenach sind am Morgen zwei Kinder ums Leben gekommen. 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer wurden verletzt, wie das Landratsamt des Wartburgkreises mitteilte. Der Schulbus war auf dem Weg zur Staatlichen Grundschule Berka vor dem Hainich.

Dabei sei er am Ortseingang von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Am Morgen seien die Straßen in der Region sehr glatt gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.



(Quelle: t-online.de)



Aus der Grundschule im Ort heißt es, der Unterricht wurde für den Tag sofort beendet und alle Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Die Eltern wurden über den schweren Unfall benachrichtigt.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt sich auf Twitter bestürzt über den Vorfall. Auch die Staatskanzlei hat ein erstes Statement auf Twitter herausgegeben.



Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Hainich. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

Das thüringische Bildungsministerium hat angekündigt, dass Minister Helmut Holter auf dem Weg zur Unfallstelle sei. Das Schulamt und der schulpsychologische Dienst sollen vor Ort unterstützen.

