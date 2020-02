Zahl der Fälle steigt rasant

Karte zeigt weltweite Ausbreitung des Coronavirus

29.02.2020, 13:49 Uhr | psch, t-online.de

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten breitet sich weltweit aus. t-online.de hat für Sie eine interaktive Karte erstellt, die alle weltweiten Fälle visualisiert – sobald sie gemeldet werden.

Am vergangenen Donnerstag wurde der erste Covid-19-Patient südlich der Sahara entdeckt. Für Epidemiologen ein Horrorszenario, da die Länder auf dem afrikanischen Kontinent am schlechtesten auf das Virus vorbereitet sind. Doch auch in Deutschland steigt die Zahl der Fälle rasant an.

Die Redaktion von t-online.de hat deshalb eine Karte erstellt, die alle weltweit registrierten Corona-Fälle zeigt. Mithilfe von Echtzeitdaten visualisieren wir für Sie, wie viele erkrankte und genesene Patienten weltweit registriert wurden. Auch die Zahl der Corona-Toten können Sie ablesen. Klicken Sie dafür einfach auf die jeweiligen Punkte der Länder.

Für China, Australien, USA und Kanada existieren Zahlen auf Basis der jeweiligen Regionen. In Japan werden die Fälle auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" separat dargestellt. Die Größe der Kreise symbolisiert die Anzahl der Fälle, jedoch nicht maßstabsgerecht.

Die Daten werden stündlich aktualisiert. Die jeweiligen Länder melden die Corona-Fälle jedoch in unterschiedlichen Intervallen, teilweise nur einmal am Tag.

Coronavirus: Hier sehen Sie drei Tipps, wie Sie sich vor einer Ansteckung schützen können. (Quelle: t-online.de)