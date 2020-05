Neuinfektionen und Genesene

Im Video: Daten zeigen beunruhigenden Corona-Trend in Brasilien

Während Präsident Bolsonaro das Coronavirus noch als "kleine Grippe" bezeichnet, meldet Brasilien immer mehr Infektionen. Aktuelle Daten zeigen das tatsächliche Ausmaß der Pandemie dort.

Donald Trump, Wladimir Putin und Jair Bolsonaro haben in der Corona-Krise eines gemeinsam: Sie haben die Gefahr der Pandemie für ihr Land lange heruntergespielt. Mittlerweile haben die USA, Russland und Brasilien weltweit die meisten Infektionen mit Covid-19 zu verzeichnen. Täglich stecken sich in diesen Ländern mehr Menschen an. Die Kurve der Neuinfektionen zeigt gerade im Vergleich mit Ländern wie Deutschland beunruhigende Trends auf.

Wie die Daten in Brasilien aussehen und wie sich die Zahlen der Neuinfektionen und Genesenen in den beiden anderen weltweiten Epizentren entwickeln, sehen Sie in unserer Animation oben im Video – oder hier.