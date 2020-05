LIVEStart im Stream

Im zweiten Versuch: SpaceX-Rakete hebt gleich ab

30.05.2020, 20:29 Uhr | dpa, t-online.de

Die "SpaceX"-Rakete in Florida: Die Augen der Tech-Branche sind auf sie gerichtet. (Quelle: David J. Phillip/AP/dpa)

Am Mittwoch hätte es so weit sein sollen – doch das Wetter machte dem ersten Startversuch einen Strich durch die Rechnung. Nun soll die "Falcon 9"-Rakete endlich abheben. Hier sehen Sie den Start im Livestream.

Nach einem ersten am Wetter gescheiterten Startversuch sollen heute erstmals seit rund neun Jahren wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk sendet seine "Falcon 9"-Rakete aus Florida in den Weltraum. Um 21.22 Uhr deutscher Zeit soll es für die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley losgehen.

Am Sonntag sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben. Der erste Versuch am Mittwoch war wegen schlechter Wetterbedingungen rund eine Viertelstunde vor dem Start abgebrochen worden.

Parallel zu den Vorbereitungen in Florida gab es für Elon Musk auch einen Rückschlag. In Texas explodierte ein Prototyp der Rakete "Starship" – zum vierten Mal binnen eines halben Jahres. Dabei sollte die Rakete eigentlich in wenigen Tagen zu einem Testflug abheben.



Die Ereignisse im Liveticker:

20:49 Uhr: ... sieht aber nicht danach auch. Das Wetter sieht heute besser aus als am Mittwoch. Beide Astronauten sitzen in der Kapsel und wirken voll konzentriert auf die Dinge, die da kommen werden.

20:48 Uhr: Übrigens: Falls auch dieser Versuch noch abgesagt werden muss, wäre ein weiterer Versuch am Sonntag möglich. Es...

20.40 Uhr: Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der Raumfähre "Atlantis" zur ISS geflogen. Danach mottete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus Kostengründen ein und war für Flüge zur ISS seither auf Russland angewiesen. Das war mit rund 80 Millionen Euro pro Flug in einer russischen Sojus-Kapsel nicht nur teuer, sondern kratzte auch mächtig am Ego.

20.25 Uhr: Eigentlich waren eigene Flüge aus den USA zur ISS von der Nasa schon für 2017 angekündigt gewesen – im Zuge technischer Probleme, Finanzierungsschwierigkeiten und Umstrukturierungen nach der Wahl von US-Präsident Trump wurde das Projekt aber immer weiter aufgeschoben.

20.15 Uhr: Elon Musk ist ein kandisch-amerikanischer Unternehmer. Er hat das private Raumfahrtunternehmen SpaceX im Jahr 2002 gegründet. Zudem ist er als Gründer von Tesla und Mitgründer des Online-Bezahlsystems Paypal bekannt geworden.