Zwei Schwerverletzte

Unfall mit Kretschmann-Auto: Kind schwebt in Lebensgefahr

02.09.2020, 11:01 Uhr | aj, pdi, lw, t-online

Einjährige schwer verletzt: Ministerpräsident Kretschmann ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. (Quelle: t-online.de)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Das Auto des Politikers ist bei starkem Regen von der Fahrbahn abgekommen. (Quelle: t-online.de)

Ministerpräsident Kretschmann in schweren Autounfall verwickelt

Das Kind, das bei dem Verkehrsunfall mit Winfried Kretschmann verletzt wurde, kämpft um sein Leben. Der Ministerpräsident sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem stehenden Begleitfahrzeug von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schwebt ein verletztes einjähriges Mädchen nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Das Kind hatte nach Polizeiangaben am Montagabend auf der Rückbank eines Wagens gesessen, der auf nasser Fahrbahn auf der Autobahn 81 zwischen Möckmühl und Boxberg in das Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne gerutscht war.

Kretschmann hatte sich am Nachmittag besorgt über den Gesundheitszustand der zwei verletzten Personen gezeigt: "Meine ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten", sagte der baden-württembergische Regierungschef in Tuttlingen. "Meine Gedanken sind natürlich bei ihnen."

Kretschmann blieb unverletzt

Auch der 33 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt, eine Frau auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen. Zuvor war Kretschmanns Auto ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident hat den Verkehrsunfall unverletzt überstanden. Nach Auskunft eines Regierungssprechers war auch der Wagen des Regierungschefs auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen.

Im Ersatzfahrzeug nach Stuttgart

Den Angaben zufolge wurden zudem zwei Begleiter des Ministerpräsidenten leicht verletzt. Das Begleitfahrzeug und ein Streifenwagen der Polizei hatten hinter dem verunglückten Dienstwagen des Regierungschefs gestanden.

Winfried Kretschmann wurde laut seinem Sprecher anschließend mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht. Er hatte den Tag über diverse Termine in der Region Heilbronn absolviert.