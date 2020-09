TUI-Kreuzfahrtschiff

Kein Corona an Bord: "Mein Schiff 6" darf bald weiterfahren

29.09.2020, 19:23 Uhr | dpa

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat am frühen Dienstagmorgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa. (Quelle: dpa)