Animation zeigt Corona-Entwicklung

So stark steigen die Zahlen in Deutschlands Nachbarländern

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an. Doch in den Nachbarländern ist die Situation noch dramatischer. Eine Animation zeigt, welche Länder aktuell noch stärker betroffen sind.

In Deutschland werden immer mehr tägliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Freitag und Samstag meldete das Robert Koch-Institut über 4.500 Fälle – so viele wie seit April nicht mehr. Doch auch im europäischen Ausland offenbaren die aktuellen Infektionszahlen einen besorgniserregenden Trend.

Besonders aufgrund der beginnenden Herbstferien lohnt sich für Reisewillige ein Blick auf die Corona-Entwicklung in Deutschlands Nachbarländern. Eine Datenanimation zeigt, in welchen Staaten die Zahlen besonders stark steigen.



In welchem Maß die Infektionszahlen in den deutschen Nachbarländern steigen und welche Nationen es besonders schlimm erwischt hat, sehen Sie in unserer Animation oben. Sie finden den Beitrag auch hier.