Mit Hinterhufen an Kopf

Zehnjährige von Pferd getreten – tödlich verletzt

25.10.2020, 22:09 Uhr | dpa

In Österreich ist eine Zehnjährige von einem Pferd getreten und tödlich verletzt worden. Das Tier erschreckte sich und traf das Mädchen mit den Hinterhufen am Kopf.

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Österreich in einem Reitstall von einem Pferd getreten und tödlich verletzt worden. Das Kind rutschte am Samstagabend versehentlich von einem Voltigierbock, auf dem es trainiert hatte. Ein in der Nähe stehendes und an einer Leine gehaltenes Pferd erschreckte sich daraufhin und schlug aus. Das Tier traf die Zehnjährige mit dem Hinterhuf am Kopf.



Das Mädchen wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber am Sonntag an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Samstagabend in einem Reitstall im Bezirk Dornbirn südlich des Bodensees.